تدعيم مرفق مياه الشرب بمبادرة "حياة كريمة" فى الوادى الجديد بـ52 مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن دعم مرفق مياه الشرب بالمحافظة بـ52.1 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد الزملوط، فى بيان صحفى له، دعم قطاع مياه الشرب بمحافظة الوادى الجديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بـ 33طلمبة آبار أعماق غاطسة لمحطات الآبار الارتوازى بتكلفة إجمالية 12.8 مليون جنيه فضلًا عن توريد (313) وصلة للآبار بطول 6 م وقطر 6 بوصة، بالإضافة إلى توريد كابلات كهربائية بإجمالى اطوال 4500 م الخاصة بتوصيلات الطلمبات الغاطسة باللوحات الكهربائية.

وأضاف الزملوط، أنه جرى تدعيم القطاع بـ6 مولدات كهرباء وديزل قدرة المولد الواحد 500 ك.ف.أ بتكلفة إجمالية 6.6 مليون جنيهًا بمبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية.

وأشار إلى، أن المبادرة فى مرحلتها الثانية تضم أعمال تطوير الأداء الخدمى وتحسين خدمات مياه الشرب وذلك من خلال أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمركز الداخلة والفرافرة بتكلفة إجمالية 11.5 مليون جنيه، فضلًا عن احلال وتجديد 6 آبار ارتوازى للمياه بتكلفة إجمالية 21.2 مليون جنيه.