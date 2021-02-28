اليوم السابع
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الأحد، 28 فبراير 2021 12:53 م
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تخصيص 900 مسجد لصلاة التراويح بدمياط.. وغلق دورات المياه والزوايا الصغيرة

الأحد، 28 فبراير 2021 12:03 م
تخصيص 900 مسجد لصلاة التراويح بدمياط.. وغلق دورات المياه والزوايا الصغيرة صلاة التراويح
دمياط معتز الشربينى

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أعلن الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، عن تخصيص 900 مسجد من مساجد المحافظة لصلاة التراويح مع استمرار إغلاق دورات المياه والزوايا الصغيرة ومصليات النساء .

وشدد وكيل وزارة الأوقاف على ضرورة إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية من تباعد وإرتداء الكمامة وتعقيم المساجد وتنظيفها بشكل مستمر والحرص على عدم الجلوس فى المساجد لأوقات طويلة .

وعلق الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، على قرار عودة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل، قائلا: إنه بعدما حرمنا من صلاة التراويح فى العام الماضى، شعرنا بقيمة دعاء "اللهم بلغنا رمضان"، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات الوقائية ستظل باقية كما هى، مؤكدا أن صلاة التراويح سيتم إقامتها هذا العام فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة، وكذلك بالزوايا الكبرى التى لايكون بجوارها مساجد وتقام بها صلاة الجمعة.


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صلاه التراويح

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