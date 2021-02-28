اليوم السابع
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تحرير 41 محضر فى حملة مكبرة لمديرية التموين بالمنيا

الأحد، 28 فبراير 2021 03:19 م
تحرير 41 محضر فى حملة مكبرة لمديرية التموين بالمنيا حملة تموينية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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حررت إدارة تموين بندر المنيا، 41 محضر، خلال حملة حركتها الإدارة على المخابز والأسواق والمحال التجارية؛ لمتابعة الاجراءات الاحترازية وجودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

إدارة التموين شنت حملة على الأسواق والمخابز، أسفرت عن تحرير 41 محاضر تموينية متنوعة، منها 15محضر شهادة صحية، ومحضرين بدون ترخيص، و5محاضر منتهي الصلاحية، ومحضرين عدم الاعلام عن الأسعار، و4محاضر غير مطابقة للمواصفات، ومحضر قائمة الأسعار، و 12 محضر للمخابز.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات  اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والذى أكد على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 


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محافظة المنيا

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