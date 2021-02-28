تجديد حبس 3 متهمين بسرقة محتويات مصنع فى باب الشعرية

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس 3 متهمين ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بسرقة مصنع فى باب الشعرية ، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.

تلقى قسم شرطة باب الشعرية، من (صاحب محل تحف)، بأنه حال توجهه لفتح المصنع ملكه الكائن بدائرة القسم إكتشف كسر القفل الخاص به وسرقة كمية من المشغولات من داخل المصنع .

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "نجل أحد العاملين بذات المصنع" بالاشتراك مع آخران.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظرا لطبيعة عمل والده بالمصنع محل البلاغ وعلمه بقيام المبلغ بغلق المصنع لفترة اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة المصنع، فى سبيل ذلك إستعان بآخران "أمكن ضبطهما" لتنفيذ مخططه، حيث توجهوا للمصنع محل الواقعة وتمكنوا من كسر القفل وإرتكاب واقعة السرقة.

وبمواجهة المتهمان الآخران أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول ، وأقرا بقيامهما بالتصرف بالمسروقات المستولى عليها بالبيع مقابل مبلغ مالى لدى عميلهم "سيئ النية" (صاحب مخزن خردة) وإنفاقهم المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، وتم بإرشادهم ضبط الأخير ، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، كما تم بإرشادهم ضبط الآدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.