تباعد اجتماعى وإجراءات وقائية فى لجان امتحانات الجامعات.. والطلاب آخر تركيز

المحافظات- أحمد مرعى – محمد سليمان – هانى فتحى-هيثم البدرى

تفقد رؤساء الجامعات اليوم الأحد، لجان الامتحانات داخل الكليات المختلفة، والذين أكدوا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعات.

وقام الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، بجولة تفقدية لكلية الألسن للاطمئنان على سير الامتحانات بالكلية، والتأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات، والتى بدأت بتنظيم دخول الطلاب عن طريق البوابات الإلكترونية المجهزة بأربعة رشاشات، والتأكد من ارتداء الطلاب للكمامات، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للكلية ولجان الامتحان ومراعاة التباعد الاجتماعى داخل اللجان، ومنع التواجد بالطرقات والتوجه مباشرة إلى لجان الامتحانات، وتنظيم دخول الطلاب للجان .

الامتحانات بجامعة كفر الشيخ

وخلال الجولة التفقدية قام الدكتور محجوب بالمرور على مقرات وقاعات الامتحانات والمعامل والغرفة المخصصة للعزل بالكلية، كما اطمأن رئيس الجامعة على سير الامتحانات وانتظامها خلال الفترة القادمة، فى ظل الإعداد الجيد والدقة فى الالتزام بالضوابط والتدابير الوقائية والاحترازية، مشدداَ على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبناء جامعة الأقصر.

وفى السياق نفسه، أكد رئيس الجامعة على ضرورة تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجان الامتحانات، وكذلك بين كل لجنة امتحان وأخرى خلال اليوم، تحت إشراف مسئول السلامة والصحة المهنية بالكلية، ومراعاة الوقت المناسب بين كل لجنة امتحان وأخرى لمغادرة الطلاب للجنة المنتهية ليتم اتخاذ إجراءات التعقيم قبل اللجنة الأخرى، وضرورة تهوية قاعات الامتحانات، وترك جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة بصفة دورية .

وصرح رئيس الجامعة، بأن الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى سوف تبدأ بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول مباشرة، مشيراً إلى استمرار تطبيق نظام التعليم الهجين الذى يجمع بين الحضور الفعلى والإلكترونى عبر المنصات الإلكترونية للطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، موضحاً أنه سيتم تقسيم الطلاب داخل قاعات المحاضرات والمعامل إلى إعداد قليلة لتحقيق التباعد الاجتماعى.



لجان الامتحانات ببنى سويف

وشارك فى الجولة التفقدية الدكتور ربيع سلامة عميد كلية الألسن، والدكتورة ليلى يوسف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود النوبى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ،أمين الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

كما أجرى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، جولة تفقدية بكليتى التجارة والحقوق بحرم الجامعة، لمتابعة سير الامتحانات داخل الكليات والتى انطلقت أمس السبت، رافقه خلالها الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وشدد الدكتور منصور خلال جولته على التزام كافة أطراف المنظومة التعليمية بالتدابير والإجراءات الاحترازية من كشف درجات الحرارة على الطلاب قبل الدخول على البوابات الخاصة بالكليات، فضلا عن تعقيم كافة الطلاب قبل الدخول ومنع الدخول بدون الكمامة من أجل الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، موجهاً ضرورة أخذ عينات عشوائية لقياس درجات الحرارة أثناء تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على سلامتهم.

وأكد رئيس الجامعة أن هناك خطة متكاملة وضعتها الجامعة قبل بدء الامتحانات لضمان توفير بيئة أمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باعتبارها مسئوليه مشتركة تقع على الجميع سواء كانت قيادات الجامعة والأساتذة، وكذلك الطلاب والعاملين.

وأوضح الدكتور منصور أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة برئاسته وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومنسقى الكليات لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول.

وتفقد الدكتور عبد الرازق دسوقى ،رئيس جامعة كفر الشيخ ،أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي، شملت كليات الهندسة والذكاء الاصطناعى والألسن ،رافقه خلالها الدكتور حسن يونس ،نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،والدكتور رضا صالح ،نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحضور عمداء الكليات .

وصــرح الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومى أداء الطـــلاب للاِمتحانات وسط إجراءات اِحترازية مشددة اتخذتها إدارة الجامعة حرصاً على ســلامة الطــلاب والعاملين ومنعاً للتكـدس مع مراعاة التباعد الاجتماعى ،وارتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الخطوات الوقائية، وذلك فى إطار توجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات بمؤكداً أنه تابع انتظام سير الامتحانات والتدابير الخاصة براحة الطلاب بما يضمن توفير وسائل الراحة لأداء امتحاناتهم من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان وتواجد الأساتذة متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

وخلال الجولة اطلع رئيس الجامعة على توفير الرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة وانتظام سير الامتحانات وتهيئة المُناخ النفسى المناسب، كما تحدث مع الطلاب حول الورقة الامتحانية وحثّهم على التركيز والاجتهاد، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، كما استطلع أراء الطلاب حول مراعاة توزيع الأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وتنوعها لقياس مستوى الفهم .

وأكد دسوقى، على تعقيم مقار لجان الامتحان بين كل فترة امتحان والفترة التى تليها فضلاً عن القيام بالتطهير صباح يوم الامتحان وبعد انتهاء فترات الامتحانات على مدار اليوم كما أشاد بجهود المسؤولين فى الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة وسير الامتحانات بهدوء والتزام الجميع بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية المشددة التى أقرها مجلس الجامعة، موجهاً بانتظام الامتحانات وفق الضوابط التى أقرها مجلس الجامعة مشدداً على تواجد أستاذ المادة للرد على أى استفسارات من الطلاب.

كما أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على تكثيف الجهود من أجل توفير بيئة صحية آمنة لكافة الأفراد المتواجدين داخل الحرم الجامعى من أعضاء هيئة تدريس وعاملين مع ضرورة تشديد الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية تزامناً مع عودة الطلاب مع بداية الفصل الدراسى الثانى وبدء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول والمرجأة قبل إجازة نصف العام .

جاء ذلك خلال جولة رئيس جامعة أسيوط فى عدد من لجان امتحانات كليتى الخدمة الاجتماعية والتربية للطفولة المبكرة .

وأشار رئيس الجامعة خلال جولته على تشديد الإجراءات الاحترازية قبل دخول الطلاب للجان واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والتى تضمنت تعميم تطبيق نظام التصحيح الالكترونى لنحو 95 من المواد الدراسية بكليات الجامعة لأوراق الامتحانات والتى تم وضعها بنظام البابل شيت والتى تتضمن وضع أسئلة الامتحانات فى صورة الاختيار المتعدد وأسئلة الصواب والخطأ.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية فى وضع مسافات تباعد بين الطلاب داخل اللجان ووضع مسافة زمنية لا تقل عن ساعتين بين كل امتحان تسمح بإجراء عمليات التطهير والتعقيم لكل لجنة خلال تلك الفترة , مشيراً الى مشاركة اللجنة العليا للأنشطة فى متابعة الإجراءات الاحترازية وتنظيم دخول الطلاب وقياس درجة الحرارة وتوزيع الكمامات وقياس درجة الحرارة على أبواب اللجان من خلال مبادرة " أطمن معانا " التى ينظمها اتحاد طلاب الجامعة وبمشاركة 100 طالب بمختلف الكليات.



تفقد رئيس الجامعة للجان



رئيس جامعة أسيوط ونائبه فى جولة تفقدية داخل لجان الامتحانات (1)



رئيس جامعة أسيوط ونائبه فى جولة تفقدية داخل لجان الامتحانات (2)



رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الألسن (1)



رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الألسن (2)



رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الألسن (3)



رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الألسن (4)



رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الألسن (5)



رئيس جامعة بني سويف يتفقد سير الامتحانات (1)



رئيس جامعة بني سويف يتفقد سير الامتحانات (2)