تايلاند تطلق برنامج التطعيم ضد كورونا بجرعات لقاح سينوفاك الصينى.. اليوم

كتبت أمل علام

بدأت تايلاند في إطلاق برنامجها للتلقيح ضد فيروس بلقاح سينوفاك اليوم الأحد، حيث تحاول الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إحياء صناعة السياحة التي ضربها الوباء، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة بلومبرج الاخبارية.

وأظهرت شبكة تليفزيون NBT المملوكة للدولة، في بث مباشر وطني أن رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا أشرف على انطلاق البرنامج اليوم الأحد، حيث تلقى مجموعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية اللقاح.

وقال أوباس كانكاوينبونج، المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض، إنه لم يتم تلقيح برايوت اليوم الأحد كما كان مخططا في وقت سابق لأن سينوفاك غير موصى به لمن هم في سنه.

قال برايوث: "إن حدث اليوم هو طمأنة الجمهور بشأن سلامة اللقاح الذي ستطرحه الحكومة من الآن فصاعدًا"، موضحا إن "التطعيم الوطني هو خطوة رئيسية للحكومة لتجاوز جائحة كورونا.

يهدف ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا إلى تلقيح 50% من سكانه بحلول نهاية هذا العام، حيث تحاول الحكومة إعادة فتح حدودها، التي تم إغلاقها منذ ما يقرب من عام للحد من تفشي المرض، كما وافقت الحكومة على لقاح استرازينيكا AstraZeneca وطلبت 61 مليون جرعة.

تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة أنوتين تشارنفيراكول، و4 وزراء آخرين لقاح سينوفاك اليوم الأحد.

من جانبها قالت شركة استرازينيكا، في بيان أمس، إن لقاح استرازينيكا AstraZeneca وصل إلى تايلاند في 24 فبراير لكن الشركة لا تزال بحاجة إلى استكمال عملية ضمان الجودة.