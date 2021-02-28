اليوم السابع
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تأجيل محاكمة قاتل مقاول العاشر من رمضان لسرقته لـ 30 مارس للنطق بالحكم

الأحد، 28 فبراير 2021 12:15 م
تأجيل محاكمة قاتل مقاول العاشر من رمضان لسرقته لـ 30 مارس للنطق بالحكم المتهم أمام محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية -فتحية الديب

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قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، وبحضور كريم زكريا، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية خالد إسماعيل، تأجيل محاكمة خفير خصوصي متهم بقتل مقاول بمدينة العاشر من رمضان وسرقته، لجلسة 30 مارس المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 79 لسنة 2020 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، ليوم 23 مارس، بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم ثان العاشر من رمضان يفيد وصول "عادل ع م" 40 سنة مقاول ومقيم منفلوط أسيوط، لمستشفى التأمين بالعاشر جثة هامدة  إثر إصابته بأعيرة نارية بالرأس.

وبعد تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا بقتل المقاول، تلقت إشارة من مديرية أمن الإسماعيلية، أثناء تواجد الملازم أول محمد وهبة ضابط المباحث المكلف بخدمة كمين تحصيل الرسوم بطريق" القاهرة – الإسماعيلية" والقوة المرافقة له بمباشرة أعمالهم بالكمين تلاحظ له قيام إحدى السيارات بالتوقف قبل الكمين وقيام قائدها بإلقاء بعض المتعلقات قبل دخولها الكمين.

باستيقاف السيارة تبين أنها تحمل لوحات معدنية رقم 37949 ملاكى أسيوط قيادة "محمد.ع.ع"22 عام عامل مقيم محافظة كفر الشيخ، وبسؤاله عن رخصتى القيادة والتسيير أقر بأنه لا يحمل أى تراخيص، وبفحص مكان توقف السيارة قبل دخولها الكمين تم العثور على سلاح نارى "طبنجة 9مم" وخزنتين بداخلهما 21 طلقة من ذات العيار، وبتفتيش السيارة تم العثور بداخلها على شنطة بداخلها 250 ألف جنيه و2 هاتف محمول وأوراق ثبوتية خاصة بالمدعو "عادل.ع.م" 40 سنة مقاول.

وبمناقشته و بمواجهته بالمضبوطات أقر بأنه قام بالتعدى على المجنى عليه"عادل.ع.م"40 عاما مقيم منفلوط أسيوط، مقاول، بالضرب وإطلاق أعيرة نارية تجاهه من ذات السلاح المضبوط وذلك بمقر العمل بدائرة قسم أول العاشر من رمضان وقيامه عقب ارتكاب الواقعة بسرقة سيارة المجنى عليه ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وتم إحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق.

 


قسم ثانى العاشر

اخبار الجريمة

خفير خاص

مقتل مقاول العاشر

محكمة جنايات الزقازيق

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