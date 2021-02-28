تأجيل محاكمة قاتل مقاول العاشر من رمضان لسرقته لـ 30 مارس للنطق بالحكم

الشرقية -فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، وبحضور كريم زكريا، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية خالد إسماعيل، تأجيل محاكمة خفير خصوصي متهم بقتل مقاول بمدينة العاشر من رمضان وسرقته، لجلسة 30 مارس المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 79 لسنة 2020 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، ليوم 23 مارس، بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم ثان العاشر من رمضان يفيد وصول "عادل ع م" 40 سنة مقاول ومقيم منفلوط أسيوط، لمستشفى التأمين بالعاشر جثة هامدة إثر إصابته بأعيرة نارية بالرأس. وبعد تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا بقتل المقاول، تلقت إشارة من مديرية أمن الإسماعيلية، أثناء تواجد الملازم أول محمد وهبة ضابط المباحث المكلف بخدمة كمين تحصيل الرسوم بطريق" القاهرة – الإسماعيلية" والقوة المرافقة له بمباشرة أعمالهم بالكمين تلاحظ له قيام إحدى السيارات بالتوقف قبل الكمين وقيام قائدها بإلقاء بعض المتعلقات قبل دخولها الكمين.