اليوم السابع
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الأحد، 28 فبراير 2021 08:29 م
خالد صلاح
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بريطانيا تسجل 6035 إصابة و144 حالة وفاة بفيروس كورونا

الأحد، 28 فبراير 2021 06:51 م
بريطانيا تسجل 6035 إصابة و144 حالة وفاة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت المملكة المتحدة 6035 إصابة جديدة و144 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت شبكة (سكاي نيوز)، اليوم الأحد، إلى أن هذه الأعداد تمثل انخفاضا عن مثيلتها المسجلة أمس، إذ سجلت المملكة أمس 7 آلاف و434 إصابة و290 وفاة.


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