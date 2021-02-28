بريطانيا تسجل 6035 إصابة و144 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت المملكة المتحدة 6035 إصابة جديدة و144 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت شبكة (سكاي نيوز)، اليوم الأحد، إلى أن هذه الأعداد تمثل انخفاضا عن مثيلتها المسجلة أمس، إذ سجلت المملكة أمس 7 آلاف و434 إصابة و290 وفاة.
بريطانيا تسجل 6035 إصابة و144 حالة وفاة بفيروس كوروناالأحد، 28 فبراير 2021 06:51 م
كورونا - أرشيفية
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سجلت المملكة المتحدة 6035 إصابة جديدة و144 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
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