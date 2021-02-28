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بروتوكول بين التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب وجامعة الإمام محمد بن سعود

الأحد، 28 فبراير 2021 11:00 م
بروتوكول بين التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب وجامعة الإمام محمد بن سعود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
أ ش أ

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وقع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم الأحد، مذكرة تعاون مشترك مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في إطار التعاون المشترك بين التحالف والمنظمات والمراكز والجامعات العربية والإسلامية والدولية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه وقع المذكرة الأمين العام المكلف للتحالف اللواء الطيّار الركن محمد بن سعيد المغيدي ورئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري.
وأكد اللواء المغيدي أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين التحالف والجامعة، تجسيدًا للدور الريادي المحلي والإقليمي والدولي للطرفين في محاربة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتمويله، ولتعزيز الرؤية المشتركة بينهما.
جدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولة، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.


التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

جامعة الإمام محمد بن سعود

الحرب على الإرهاب

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