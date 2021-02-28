اليوم السابع
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بدء مؤتمر التأمين على العمالة غير المنتظمة بالبحيرة.. صور

الأحد، 28 فبراير 2021 01:09 م
بدء مؤتمر التأمين على العمالة غير المنتظمة بالبحيرة.. صور مؤتمر التأمين على العمالة الغير منتظمة
البحيرة - ناصر جودة

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بدأ منذ قليل مؤتمر التأمين على العمالة غير المنتظمة بالبحيرة، بمشاركة القوى العاملة، وذلك بمجمع دمنهور الثقافى بمدينة دمنهور والذى سيتم فيه تسليم شهادات التأمين على الحياة، للعمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية .

شارك فى المؤتمر اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة و الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام والسيد الخطيب مدير مديرية القوى العاملة.

ومن المقرر أن يقوم المحافظ بتسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بإجمالي عدد 84 عقد، كما سيتم تسليم 11546 بوليصة تأمين للعمالة غير منتظمة.

 

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مؤتمر التأمين على العمالة الغير منتظمة

 

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مؤتمر التأمين على العمالة الغير منتظمة

 

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مؤتمر التأمين على العمالة الغير منتظمة

 


القوى العاملة

عمالة غير منتظمة

محافظة البحيرة

شهادات تأمين

عقود عمل

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