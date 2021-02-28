باكستان تؤكد سعيها لحل القضايا العالقة مع الهند عبر الحوار

إسلام آباد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، أمس السبت، أن باكستان وقفت دائماً مع السلام والعدل وتسعى لحل جميع القضايا العالقة مع الهند من خلال الحوار.

وهنأ خان الشعب والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية لرد فعل البلاد على الضربات العسكرية غير المشروعة ضد باكستان يوم 27 فبراير لعام 2019، حينما أحبطت القوات المسلحة عدواناً هندياً وأسقطت مقاتلتين هنديتين أثناء اختراقهما المجال الجوى الباكستاني، بحسب ما أودرته صحيفة (دون) الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني.

وأضاف خان أن باكستان أظهرت للعالم السلوك المسؤول من خلال إعادة الطيار الهندى الأسير.

ورحب رئيس الوزراء الباكستانى باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند على طول خط السيطرة، قائلا إن مسؤولية خلق بيئة مواتية لمزيد من التقدم تقع على عاتق الهند.

وشدد خان على أن الهند يجب أن تتخذ الخطوات اللازمة لتلبية المطلب الطويل الأمد للشعب الكشميرى وحقه فى تقرير المصير وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.