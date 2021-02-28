اليوم السابع
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الأحد، 28 فبراير 2021 11:28 م
خالد صلاح
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بابا الفاتيكان يصلى من أجل تحرير الطالبات المختطفات فى نيجيريا

الأحد، 28 فبراير 2021 10:50 م
بابا الفاتيكان يصلى من أجل تحرير الطالبات المختطفات فى نيجيريا البابا فرنسيس
أ ش أ

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شجب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، اختطاف 317 طالبة من مدرستهن الداخلية في شمال غرب نيجيريا، داعيا من أجل الإفراج السريع عنهن.
وقال البابا فرانسيس - في كلمة ألقاها بساحة القديس بطرس، ونقلتها شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية - "أضيف صوتي للآخرين، بما في ذلك أسقف نيجيريا في إدانة ما وصفه بـ"الاختطاف الحقير" للفتيات".
وأضاف "أصلي من أجل هؤلاء الفتيات، حتى يتمكن من العودة إلى المنزل قريبا"، وطلب من المواطنين الانضمام إليه في الصلاة من أجلهن.
وكانت الشرطة النيجيرية قد أعلنت اختطاف طالبات من مدرستهن الداخلية في شمال البلاد، فيما تنشط عدة مجموعات من المسلحين في المنطقة ومن المعروف أنهم يختطفون مقابل فدية وإطلاق سراح زملائهم المسجونين.


البابا فرنسيس

الفاتيكان

بابا الفاتيكان

نيجيريا

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