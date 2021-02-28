بابا الفاتيكان يصلى من أجل تحرير الطالبات المختطفات فى نيجيريا

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شجب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، اختطاف 317 طالبة من مدرستهن الداخلية في شمال غرب نيجيريا، داعيا من أجل الإفراج السريع عنهن.

وقال البابا فرانسيس - في كلمة ألقاها بساحة القديس بطرس، ونقلتها شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية - "أضيف صوتي للآخرين، بما في ذلك أسقف نيجيريا في إدانة ما وصفه بـ"الاختطاف الحقير" للفتيات".

وأضاف "أصلي من أجل هؤلاء الفتيات، حتى يتمكن من العودة إلى المنزل قريبا"، وطلب من المواطنين الانضمام إليه في الصلاة من أجلهن.

وكانت الشرطة النيجيرية قد أعلنت اختطاف طالبات من مدرستهن الداخلية في شمال البلاد، فيما تنشط عدة مجموعات من المسلحين في المنطقة ومن المعروف أنهم يختطفون مقابل فدية وإطلاق سراح زملائهم المسجونين.