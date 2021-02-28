اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انقطاع المياه عن مركز ومدينة العياط لمدة 6 ساعات ..غدا

الأحد، 28 فبراير 2021 11:03 ص
انقطاع المياه عن مركز ومدينة العياط لمدة 6 ساعات ..غدا انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (مركز ومدينة العياط)، وذلك من الساعة 10 مساء غد الاثنين 1/3/2021 وحتى الساعة 4 صباح يوم الثلاثاء 2/3/2021، ولمدة 6 ساعات.
 
وأوضحت الشركة، أن الانقطاع يرجع إلى قيام شركة المقاولون العرب، بتنفيذ أعمال تغيير 4 محابس قطر 400 مم بتوسعات محطة مياه العياط، لتحسين ضغوط المياه قبل فصل الصيف.
 
وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامه بتوفر سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 

شركه مياه الجيزه

محافظه الجيزه

انقطاع المياه

العياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة