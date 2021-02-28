انفجار لغم أرضى ثان بالعاصمة الصومالية ونجاة مسئول محلى

شهدت العاصمة الصومالية مقديشيو وقوع انفجار ثان، اليوم الأحد، حيث استهدف لغم مزروع على جانب الطريق موكب لأحمد عبد الله عريف مفوض مقاطعة "ياقشيد"، الواقعة جنوب شرقي البلاد.
وقالت الشرطة المحلية في تصريحات نقلها راديو (شابيلي) الصومالي، اليوم الأحد إن "موكب المسئول كان في الطريق متوجهًا إلى منطقة دار السلام القروية في مقديشيو.. وعلى حد علمنا، تمكن المفوض عريف ومسئولون آخرون بالموكب من النجاة من الحادث دون الإصابة بأذى، لكنه من المبكر تحديد عدد الضحايا القتلى والجرحى من جراء الحادث".
وأعلنت حركة "الشباب" المتمردة مسئوليتها عن ارتكاب الانفجار، الذي وقع عقب انفجار لغم أرضي مشابه بالعاصمة في وقت سابق اليوم واستهدف مسئولا عسكريا بارزا، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص، من بينهم جنديان.
انفجار لغم أرضى ثان بالعاصمة الصومالية ونجاة مسئول محلىالأحد، 28 فبراير 2021 04:29 م
انفجار بالصومال - أرشيفية
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شهدت العاصمة الصومالية مقديشيو وقوع انفجار ثان، اليوم الأحد، حيث استهدف لغم مزروع على جانب الطريق موكب لأحمد عبد الله عريف مفوض مقاطعة "ياقشيد"، الواقعة جنوب شرقي البلاد.
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