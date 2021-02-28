انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين القوات السعودية والأمريكية

انطلقت اليوم الأحد المناورات العسكرية المشتركة (التنين) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية بالمنطقة الغربية.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المناورات تهدف إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو.
ووفقا لوكالة (واس) تسهم التدريبات أيضا في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، وتعد استمرارا للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين القوات السعودية والأمريكيةالأحد، 28 فبراير 2021 08:46 م
مناورات جوية - أرشيفية
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انطلقت اليوم الأحد المناورات العسكرية المشتركة (التنين) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية بالمنطقة الغربية.
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