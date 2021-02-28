انطلاق فعاليات الدورة الثانية لتدريب الأئمة والواعظات بجامعة أسوان.. صور

أسوان - صلاح المسن

شهد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول للدورة الثانية لتدريب الأئمة والواعظات بالحرم الجامعى بصحارى وبإشراف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وأكد الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات صحفية، أن فعاليات الدورة الثانية بدأت تحت عنوان "الإرشاد النفسى والتواصل الاجتماعى"، وتعقد الدورة الثانية لمدة ثلاثة أيام والتى تأتى فى إطار بروتوكول التعاون بين الطرفين، وذلك لتصحيح الأفكار الهدامة والمعتقدات الخاطئة فى إطار خطاب دينى مستنير.

وجاءت المحاضرات اليوم تحت عنوان "صفات الإمام والخطيب"، وتناول الدكتور مدحت الطاف عباس رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب ما يجب أن يتحلى به الخطيب والإمام والوعاظ من معرفة بعلوم القرآن الكريم وبالحديث النبوى الشريف والسنة المطهرة وأهميتها فى إدارة الحوار والإقناع وأهمية الثبات الانفعالى والحلم وسعة الصدر وقوة الملاحظة وفصاحة اللسان وأهمية الحفاظ على أخلاق الخطيب والقدوة الحسنة لأنه يمثل الإمام قدوة المجتمع وشدد على حسن المظهر والصوت الحسن والمريح أثناء الحوار، ثم تناول المرونة النفسية والعقلية وكيفية تحقيقها وتنميتها، وناقش عوامل المرونة والتجديد فى الشريعة الإسلامية، واختتم اليوم بمناقشة المناعة النفسية وخطوات تعزيزها لدى الخطيب والإمام والوعاظ.

وتناول الدكتور منصور محمد السيد بكلية التربية أهمية الحوار عن المرشد النفسى وأسس الإرشاد النفسى ومفاهيم الإرشاد النفسى وأخلاقيات الإرشاد وخطوات العملية الإرشادية ويأتى ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان ووزارة الأوقاف والعمل على تفعيل دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتقديم الدعم الفنى لمختلف الهيئات والمؤسسات بأسوان .

وشدد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعى وقياس درجة الحرارة حرصا على سلامة الجميع فى ظل مواجه فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أنه تعد هذه الدورة الثانية للأئمة والواعظات لاكتسابهم مهارات التواصل الاجتماعى وكيفية الخطاب النفسى فى إطار تطوير الخطاب الدينى والعمل على ترسيخ مفاهيم الدين الإسلامى الحنيف فى ظل متغيرات العصر الحديث ومحاربة الأفكار الهدامة والدعوات التخريبية.



اليوم الأول للدورة الثانية لتدريب الأئمة والواعظات بالحرم الجامعي بصحاري



انطلاق فعاليات الدورة الثانية لتدريب الأئمة والواعظات بجامعة أسوان