انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالسويس

السويس - سيد نون

انطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة السويس فى الوحدات الصحية على مستوى أحياء المحافظة الخمسة من سن يوم وحتى خمس سنوات.

وقام محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر بمتابعة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال داخل جميع أحياء المحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة والسكان فى السويس ، ان الحملة بدأت اليوم وتنتهى يوم الاربعاء المقبل وتبدأ يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة، لافتا إلى أن هناك فرق متحركة وثابتة حتى الساعة الثامنة مساء .

وأضاف الدكتور إسماعيل عبد الفتاح، أن مكاتب الصحة التى تستقبل التطعيم فى حى السويس مكتب صحة السويس والأربعين مكتب السادات و القلعة والمثلث وجمعية الموشى والعبور والهاويس ،وفى حى فيصل وحدة الجبلايات بحى عتاقة وحدة عرب المعمل .