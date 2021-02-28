انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظات.. صور

المحافظات - السيد فلاح - محمد فتحى - ناصر جودة

شهد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، رافقه الدكتور علي حطب، وكيل الصحة بالمحافظة، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من مركز طب الأسرة بحي السلام.

وحرص المسئولون علي توزيع البلالين والألعاب علي الأطفال أثناء التطعيم، لإزالة الرهبة أو الخوف.

وانطلقت فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات للأطفال المصريين وغير المصريين، اليوم الأحد، بمحافظة الإسماعيلية، ولمدة 4 أيام.

من جهته، أعلن الدكتور على حطب وكيل صحة الإسماعيلية، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بفرق ثابتة فى المراكز الطبية ووحدات طب الأسرة ومكاتب الصحة وفرق متنقلة من شقة إلى شقة بداية من اليوم ولمدة أربعة أيام من الثامنة صباحا وحتى الخامسة عصرا يوميا على مدار الأربعة أيام.

وقالت الدكتورة نسرين يوسف، مدير الطب الوقائى بمحافظة الإسماعيلية، إن الطعم آمن ولا يوجد له آثار جانبية.

وتفقد محافظ الإسماعيلية مركز طب الأسرة السلام لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، بعد تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأشاد المحافظ بالخدمات المقدمة، واثني على فريق العمل بالمركز، داعمًا لهم بعبارات التشجيع.

وفى المنوفية، أناب اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نائبه محمد موسى لتدشين الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمجان في الفترة من 28 فبراير وحتى 3 مارس 2021 بالمركز الصحي بمدينة شبين الكوم، بحضور وكيل الصحة ومدير عام الإدارة الطبية بشبين الكوم.

وتفقد نائب المحافظ أعمال الحملة بالمركز ووجه بتنظيم سير العمل والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن الحملة تأتي ضمن حملات التطعيم سنوياً للحفاظ علي مصر خالية من شلل الأطفال وتأكيدا على رؤية الدولة للنهوض بالصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقد أوضح الدكتور فيصل جودة وكيل الصحة بالمنوفية بأن الحملة تستهدف تطعيم 670 ألفا و 269 طفلا بالمجان بطعم ( سابين أحادي التكافؤ نمط 2) وذلك من خلال مرور 1775 فرقا ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وفرق أخرى متحركة علي المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً ، مؤكداً على أنه سيتم متابعة أعمال الحملة بشكل يومي للوقوف علي نسب تحقيق المستهدف وذلك من خلال فرق الإشراف المركزية بجانب فرق إشراف المديرية والإدارات الصحية.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة والتي تشارك في حملة التطعيم للتنقل بين مدن وقرى المحافظة ، مؤكداً على تكاتف كافة الجهود بالمحافظة لإنجاح هذه الحملة وتحقيق المستهدف منها.

كما انطلقت صباح اليوم الأحد فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، وتسمر الحلة لمدة 4 أيام ، و تستهدف الحملة عدد ( 1105656) طفلا بمحافظة البحيرة ، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين في مصر بغض النظر عن جنسياتهم لرفع مناعة الأطفال .

وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات وتيسير حركة الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التي تشارك فى الحملة من أجل وصولها للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض موجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية و الاحترازية و ارتداء الكمامات اثناء تنفيذ الحملة .

من جانبه، أوضح الدكتور محمود طلحة - وكيل الصحة بالبحيرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لافتاً إلى مشاركة عدد 2903 فرق ثابتة ومتحركة بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحى بالمديرية والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة بمشاركة 390 طبيبا و229 مشرفا.

وأضاف، أن التطعيم يبدأ من الساعة 8 صباحا و حتى 5 عصرا للفرق المتحركة في المدن والقرى والمناطق العشوائية وحتى الساعة الثامنة مساءا للفرق الثابتة في جميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة، مشيرا إلى أن استراتيجية الحملة تركز على استمرار التطعيم من شقه إلى شقه لضمان الوصول إلى الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بمكاتب الصحة والمراكز الصحية والحضرية والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والتطعيم أمن و مجانى.



الحملة القومية للتطعيم بالمنوفية



الحملة القومية للتطعيم بالمنوفية



الحملة القومية للتطعيم بالمنوفية



حملة التطعيم ضد شلل الاطفال بالبحيرة