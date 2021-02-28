اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انتظام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء.. صور

الأحد، 28 فبراير 2021 12:19 م
انتظام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء.. صور انتظام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتظمت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة شمال سيناء، وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فى بيان صحفى اليوم، أن الحملة  القومية ضد مرض شلل الأطفال  تستهدف 54 ألفا و899 طفلًا وطفلة بشمال سيناء، بالمرحلة العمرية من سن يوم وحتى 5 سنوات.

وأضاف المحافظ أن التطعيم متوفر فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

واعلنت صحة شمال سيناء أن التطعيم مجانى ودون أى مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.

وقال الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء، انه تم موافقة المديرية على تسهيل مهمة الطواقم الطبية للحملة بتخصيص 7 مساجد كبرى بمدينة العريش تنطلق من أمامها الحملة وتمارس مهمتها أمامها، وهى مساجد  الرفاعى ، القرمانى ، أبو فراس ، النصر، الفتاح "تحفيظ القرآن سابقا "، عمرو بن العاص ، والزهور.

 

d93ab159-71e0-4a34-9af4-d9622ed99857
 

انتظام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

fb5e5ef4-a168-467d-9004-ee9571afda06
 

انتظام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

IMG_3094
انتظام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

 


شمال سيناء

العريش

حملة التطعيم

شلل الاطفالن تطعيم الاطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ بنى سويف يطلق إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأحد، 28 فبراير 2021 12:12 م

انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. وزيرة الصحة: نجحنا فى الحصول على 38.2 مليون جرعة من التطعيمات.. ومشاركة 2800 سيارة إسعاف وقوافل علاجية للوصول إلى الأماكن النائية.. وتناشد أولياء الأمور بضرورة تطعيم أطفالهم

الأحد، 28 فبراير 2021 12:06 م

صور.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالشرقية

الأحد، 28 فبراير 2021 11:37 ص

الرعاية الصحية تطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من مركز طب أسرة الجوهرة ببورسعيد

الأحد، 28 فبراير 2021 10:46 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة