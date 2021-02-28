انتظام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

انتظمت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة شمال سيناء، وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فى بيان صحفى اليوم، أن الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال تستهدف 54 ألفا و899 طفلًا وطفلة بشمال سيناء، بالمرحلة العمرية من سن يوم وحتى 5 سنوات.

وأضاف المحافظ أن التطعيم متوفر فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

واعلنت صحة شمال سيناء أن التطعيم مجانى ودون أى مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.

وقال الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء، انه تم موافقة المديرية على تسهيل مهمة الطواقم الطبية للحملة بتخصيص 7 مساجد كبرى بمدينة العريش تنطلق من أمامها الحملة وتمارس مهمتها أمامها، وهى مساجد الرفاعى ، القرمانى ، أبو فراس ، النصر، الفتاح "تحفيظ القرآن سابقا "، عمرو بن العاص ، والزهور.

انتظام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

انتظام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

انتظام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال