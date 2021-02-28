ويترقب الليبيون عقد جلسة لمجلس النواب يتم خلالها التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، المكلف من ملتقى الحوار السياسي الليبي في بداية فبراير الجاري لإدارة المرحلة الانتقالية، مع مجلس رئاسي يتكون من محمد المنفي رئيسا وعبد الله اللافي وموسى الكوني نائبين.