بنغازى(أ ش أ)

أكد وزارة الداخلية بالحكومة الليبية الموقتة وجود انتشار أمني كثيف في سرت، استعدادا لعقد جلسة مجلس النواب بالمدينة، وذكر مكتب الإعلام الأمني التابع للوزارة - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم لأحد، أن التمركزات الأمنية لأعضاء الإدارة العامة للدعم المركزي وكذلك للدعم المركزي فرع سرت ينتشرون في مفترقات وشوارع سرت ليلا نهارا لفرض الأمن والمجاهرة به، و"كذلك تأمين التحضير والاستعداد والتجهيز لعقد جلسة لمجلس النواب بمدينة سرت".