اليوم السابع
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اليونان تطالب تركيا بإثبات استعدادها لاستمرار المباحثات الثنائية

الأحد، 28 فبراير 2021 05:14 م
اليونان تطالب تركيا بإثبات استعدادها لاستمرار المباحثات الثنائية وزير الخارجيه اليونانى
كتب أحمد عرفة

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طالبت وزارة الخارجية اليونانية تركيا بإثبات استعدادها لاستمرار المباحثات الثنائية، وفقا لحبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وكانت اليونان اعلنت مؤخرا، إنها أبلغت تركيا احتجاجها على إرسالها سفينة أبحاث إلى بحر إيجه ووصفت ذلك بأنه تحرك "غير ضروري" وذلك فى وقت يسعى فيه البلدان العضوان فى حلف شمال الأطلسى لاستئناف المحادثات بشأن خلاف بحرى طويل الأمد.

يأتى هذا بعدما أظهر إخطار صادر عن البحرية التركية هذا الأسبوع أن سفينة الأبحاث تشيشمى ستجرى مسحا بحريا من 18 فبراير حتى الثانى من مارس آذار فى منطقة بالمياه الدولية لدى البلدين مصالح محتملة فيها.

 


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