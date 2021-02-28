اليوم السابع
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اليوم.. جامعة أسوان تعقد مائدة مستديرة عن إعادة هيكلة سوق العمل بالمحافظة

الأحد، 28 فبراير 2021 04:00 ص
اليوم.. جامعة أسوان تعقد مائدة مستديرة عن إعادة هيكلة سوق العمل بالمحافظة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان

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قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، إنه فى إطار سعى جامعة أسوان للتواصل الدائم والمستمر لربط خريجى وطلاب الجامعة باحتياجات سوق العمل يقوم مركز التطوير المهنى بالجامعة بالإعداد لإقامة مائدة مستديرة اليوم الأحد، تحت عنوان "إعادة هيكلة سوق العمل بمحافظة أسوان فى ظل تداعيات جائحة كورونا نحو استراتيجية جديدة لمواكبة وظائف المستقبل"، والتى تهدف إلى بحث المستجدات بسوق العمل والآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا العالمية وتأثيرها على متطلبات التوظيف سواء فى المستقبل القريب أو البعيد.

وأضاف رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية، أننا نعمل على خدمة طلابنا وخريجينا لمواكبة التطورات الحديثة بسوق العمل وحتى يكونوا مؤهلين للمنافسة ومواكبة كل ما هو جديد.

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن الجامعة بصدد استضافة هذا اللقاء الذى يجمع العديد من الشركات والهيئات الممثلة لكل القطاعات المختلفة فى محافظة أسوان، وسوف يقوم المركز الجامعى للتطوير المهنى على هامش اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة التوفيق للإنشاءات ومدرسة السلام أكاديمى والتى من خلالها سيتم توفير فرص تدريب عملى لطلاب الجامعة بمواقع العمل المختلفة.


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كورونا

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