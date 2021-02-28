الولايات المتحدة الأمريكية تترأس مجلس الأمن خلال مارس

كتبت - هند المغربي

تترأس الولايات المتحدة الأمريكية رئاسة مجلس الأمن، عن شهر مارس خلفا للملكة المتحدة البريطانية، التى تنهى رئاستها للمجلس اليوم الأحد.

وركزت مناقشات المملكة المتحدة البريطانية خلال رأستها للمجلس على تغير المناخ، وترأس الاجتماع بشأن المخاطر الأمنية في السياقات المعرضة للتغير المناخي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وتناولت المنقشات أيضا جائحة "كوفيد-19" حول المساواة في الحصول على اللقاحات، لا سيما في المناطق المتضررة من النزاع بمشاركة وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

كما تناولت الجلسات، إيجاز حول التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وتقرير الأمين العام الثاني عشر على المستوى الاستراتيجى حول هذه المسألة، وفق تقرير رؤية المجلس.