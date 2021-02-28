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النواب: تغريم شركات السياحة غير المرخصة 3 ملايين جنيه حال تنفيذها رحلات عمرة

الأحد، 28 فبراير 2021 01:20 م
النواب: تغريم شركات السياحة غير المرخصة 3 ملايين جنيه حال تنفيذها رحلات عمرة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
كتبت نور علي – نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

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وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (13) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء بوابة العمرة المصرية، على معاقبة مخالفات الشركات السياحية فى تنفيذ رحلات العمرة بغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه.

 

ووفقا لمشروع القانون الذى وافق عليه المجلس، يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1-. تنفيذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون

2. مخالفة حكم المادة (7) من هذا القانون، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.وجاءت بعد تعديل لفظى مقترح من النائب أحمد سعد وكيل المجلس.

 

وأكدت المادة الخامسة فى فقرتها الأولى على عدم جواز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنه 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.

 

وتعقيبا على تخوفات النائب محمد بدراوى مما يسببه المشروع من نزاع مع شركات الطيران، أكد وزير السياحة والاثار خالد عنانى، أن الهدف من المشروع أن يحقق إلتزام على الجميع، لاسيما وأن هناك طيران خاص مضيفًا : نريد أن نطمن أن الناس راحت ورجعت.

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