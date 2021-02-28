وأضافت أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: بورغنلاند 54 وكارينثيا 102 والنمسا السفلى 549 والنمسا العليا 230 وسالزبورغ 138 وستيريا 408 وتيرول 98 وفورارلبرغ 44 وأخيرا العاصمة فيينا 500 حالة.