فيينا (أ ش أ)

سجلت وزارة الصحة النمساوية 2123 إصابة جديدة و23 وفاة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، بينما تلقى التطعيم بلقاح كورونا 645 ألفا و986 شخصا، وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 459 ألفا و440 حالة تعافى منها 430 ألفا و415 حالة..بينما توفيت 8561 حالة.. موضحة أنه تتواجد بالمستشفيات 1291 حالة منها 279 حالة في وحدات العناية المركزة.