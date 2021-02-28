اليوم السابع
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خالد صلاح
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المغرب: 244 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة‎‎

الأحد، 28 فبراير 2021 08:41 م
المغرب: 244 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة‎‎ كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 244 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 483 ألفا و 654 حالة، وقد تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 8 الآف و 623 حالة وفاة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت حتى الآن بلغ خمسة ملايين و172 ألفا و 293 فحصا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي، وتم تسجيل 239 حالة شفاء إضافية اليوم، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 469 ألفا و46 حالة تعافي.


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