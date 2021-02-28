اليوم السابع
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المشدد 5سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ خفير خاص وعامل لحيازتهما حشيش بالشرقية

الأحد، 28 فبراير 2021 01:09 م
المشدد 5سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ خفير خاص وعامل لحيازتهما حشيش بالشرقية المستشار أحمد الجمل رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية -فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة خفير خاص وعامل بمغسلة بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لكل منهما، ومصادرة المخدر، لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار والتربح.

صدر الحكم برئاسة  المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت.

 تعود أحداث القضية رقم  17506 جنايات مركز بلبيس لسنة 2020، ليوم 7 يونيو عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الأجهزة الأمنية بضبط "إبراهيم ع ع" 42 سنة خفير خاص، و" مختار أ ف" 23 سنة عامل بمغسلة، مقيمان دائرة مركز بلبيس،، لحيازتهم من نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار،وتم  التحفظ على المضبوطات، و قدمتهم النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 

 


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