المرصد السورى: 40 غارة روسية على مواقع داعش فى مثلث حلب ـ حماة ـ الرقة

كتب أحمد عرفة

أكد المرصد السورى، أن هناك 40 غارة روسية على مواقع داعش فى مثلث حلب ـ حماة ـ الرقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق استحوذت المليشيات الإيرانية فى ريف دير الزور على كامل منطقة المزارع، وحولتها إلى منطقة عسكرية مغلقة يمنع الاقتراب منها.

وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان حسبما ذكرت قناة (العربية) الإخبارية، أن المليشيات الموالية لإيران تواصل أعمالها بالاستحواذ على ممتلكات السوريين الذين هجروا من مناطقهم، قبل سنوات، هربًا من الضربات الجوية التى تستهدف تجمعاتهم العسكرية.