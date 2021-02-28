المجلس العالمى للسياحة يمنح 250 وجهة حول العالم ختم "السفر الآمن"

كتبت ميرفت رشاد

أعلن المجلس العالمى للسفر والسياحة (WTTC) ، عن انضمام 3 وجهات سياحية جديدة هي كل من "سانت لوسيا -فيجي - إثيوبيا " إلى قائمة الوجهات الحاصلة على ختم "السفر الآمن"، موضحا أن تم منح 250 وجهة حول العالم ختم " Safe Travels "، مشيرا إلى أن المجلس أطلقه فى مايو 2020 بهدف استعادة ثقة المسافرين وإحياء قطاع السفر والسياحة عالميا، الذى دمره جائحة كورونا .

يشار إلى أن مصر حصلت على ختم " السفر الآمن" من المجلس العالمى للسفر والسياحة فى يونيو 2020.

وقالت جلوريا جيفارا ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ WTTC، فى بيان صحفى، “يسعدنا أن نرى ختم السفر الآمن Safe Travels الخاص بنا لا يزال ينمو بمعدل سريع ويتم اعتماده من قبل وجهات من جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن الوصول إلى هذا الإنجاز المذهل، مع 250 وجهة حول العالم تحمل الآن بفخر ختم السفر الآمن، هو شهادة على العمل الجاد الذي تم القيام به لجعل الطابع المعترف به عالميًا للمسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء تمييز الوجهات حول العالم التي اعتمدت بروتوكولات موحدة عالمية للصحة والنظافة ، حتى يتمكنوا من تجربة "الرحلات الآمنة".

وأشارت إلى أنه مع تسارع وتيرة طرح اللقاح العالمي وتخفيف القيود المتوقعة خلال الأسابيع المقبلة، نعتقد أن ختم "السفر الآمن "سيثبت أنه عنصر أساسي لاستعادة الوجهة واستعادة ثقة المستهلك، موضحة أن نجاحه يظهر أهمية التنسيق العالمي للمساعدة في إعادة بناء وإحياء قطاع السفر والسياحة الدولي.

وأكدت، أن الوجهات السياحية التى تحمل ختم "السفر الآمن" ستستفيد من قدرة المسافرين على التعرف على الوجهات التي اعتمدت البروتوكولات العالمية، مما يشجع على عودة "الرحلات الآمنة" حول العالم.

وتابعت قائلة: "لقد بدأنا أخيرًا في الدخول إلى الوضع الطبيعي الجديد لعالم ما بعد COVID ، ونحن فخورون بكوننا نقود الطريق للجهود المنسقة عالميًا في التعافي."