الكويت: شفاء 1012 حالة من فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الكویتیة،تعافي 1012 حالة مصابة بفیروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الماضیة،لیرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافین في البلاد إلى 179 ألفًا و209 حالات .

وأوضحت الوزارة في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) اليوم الأحد أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبیة اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن، لافتة إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 9ر93% .

وفى السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الكویتیة تسجیل 962 إصابة جدیدة و5 وفيات بفیروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند - وفقا لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، اليوم /الأحد/ - "إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصلت إلى 190 ألفا و852 حالة، والوفيات إلى 1083 حالة".

وأضاف أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 165 حالة، لیصبح إجمالي الحالات التي ثبتت إصابتھا بالمرض ولازالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 10 آلاف و560 حالة.