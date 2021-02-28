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الكاظمى: الحكومة جاءت لحماية العراق من نتائج الصراع الإيرانى الأمريكى على أرضه

الأحد، 28 فبراير 2021 11:04 م
الكاظمى: الحكومة جاءت لحماية العراق من نتائج الصراع الإيرانى الأمريكى على أرضه الكاظمى
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، إن الحكومة العراقية جاءت لحماية العراق من التقسيم ونتائج الصراع الإيراني الأمريكي على أرضه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، أنه لن يقبل بقمع اي تظاهرة وسيحاسب كل من يتجاوز على المتظاهرين.

وقال الكاظمي خلال جلسة المجلس الوزاري للامن الوطني التي عقدت اليوم الأحد، بخصوص الأوضاع في ذي قار، وفقا لقناة " السومرية نيوز" العراقية، إن "الاجراءات الامنية المتخذة لحماية المواطنين والمتظاهرين والقطاعات الإجتماعية وهناك تعليمات واضحة منذ اليوم الاول لتشكيل الحكومة اهمية حماية المتظاهرين".

وأضاف الكاظمي "لن نقبل بقمع اي تظاهرة وسنحاسب كل من يتجاوز على المتظاهرين ولدينا توجيهات واوامر عسكرية واضحة جدا بعدم استخدام السلاح الحي بمواجهة التظاهرات".

 

 

 


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