اليوم السابع
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القضاء الإدارى يرفض طعن مرتضى منصور على قرار وقف برنامج "الزمالك اليوم"

الأحد، 28 فبراير 2021 02:54 م
القضاء الإدارى يرفض طعن مرتضى منصور على قرار وقف برنامج "الزمالك اليوم" مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق
كتب أحمد عبد الهادى

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قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، والذي يطالب فيها بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية، وتغريم قناة المحور 50 ألف جنيه.
 
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، قد قضت برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، التي تطالب بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية.
 
واختصمت الدعوى رقم 38408 لسنة 63 قضائية رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
 
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر قرارا بإيقاف برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور لمدة شهر، كما قرر المجلس الأعلى للإعلام إلزام قناة المحور بدفع مبلغ مالي بقيمة 50 ألف جنيه، ونشر المجلس الأعلى للإعلام بيانا رسميا بالقرارات بناء على تقرير لجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي والشكاوى.
 
 

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