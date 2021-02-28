القبض على 3 أشخاص وراء سرقة كابلات من موقع تحت الإنشاء بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة كمية من الكابلات الكهربائية من أحد المواقع تحت الإنشاء بمدينة نصر وتحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم السرقة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة أحدهم) مُحمل عليها (كمية من الكابلات الكهربائية).

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من أحد المواقع الإنشائية بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.