القبض على مالك صيدلية لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث القبض على مالك صيدلية، لاتهامه بالاتجار بالعقاقير المخدرة، وترويجها عل عملائه في إمبابة، بمحافظة الجيزة، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن الوطني، والامن العام، ومديرية أمن الجيزة، تفيد تورط مالك صيدلية، في الاتجار بالعقاقير المخدرة بإمبابة، متخذا من الصيدلية مقرا لاستقبال عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، أثناء تواجده بالصيدلية، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.