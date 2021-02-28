القبض على عاطل وراء سرقة العقارات السكنية بمنطقة شبرا

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، فى ضبط أحد الأشخاص تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" بمنطقة شبرا ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنوا من ضبط (أحد الأشخاص ،له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) ،وبحوزته (2 جهاز لاب توب) مجهول المصدر .

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين ،مقيم بدائرة القسم ) بأسلوب " كسر الباب "،وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة ، وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب" كسر الباب ".

كما اعترف بارتكاب ( 4 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب ،وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (صاحب مخزن خردة كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) ،وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.