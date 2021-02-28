كتب بهجت أبو ضيف

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في القبض على صاحب صيدلية بحوزته أدوية مجهولة المصدر بمصر الجديدة ، وتحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، فى ضبط مسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لقيامه بمزاولة مهنة صيدلى "بدون تصريح" وحيازته كمية من الأدوية والعقاقير الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة لأحكام القانون.

ومن خلال الفحص عثر بداخل الصيدلية على كمية من العبوات الدوائية مختلفة الأنواع، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.