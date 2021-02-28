القبض على تشكيل عصابى وراء سرقة هواتف المواطنين في النزهة

كتب بهجت أبو ضيف

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" في النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة ، بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنت من ضبط ( شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما "مستأجرة" وبحوزتهما هاتف محمول مجهول المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر الهاتف المحمول اعترفا بسرقته من أحدى السيدات بأسلوب" الخطف" باستخدام الدارجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمتهما بالسرقة ، وبتطوير مناقشة المتهمين أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب " الخطف" ، كما اعترفا بارتكاب (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.