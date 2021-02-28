العربية: إسرائيل قد ترد خلال أيام على استهداف إيران لسفينتها فى بحر عمان

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن إسرائيل قد ترد خلال أيام على استهداف إيران للسفينة الإسرائيلية فى بحر عمان.

وفى وقت سابق قال متحدث باسم شركة موانئ دبى العالمية اليوم الأحد أن سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية وتعرضت لانفجار فى خليج عمان ستخضع للتقييم فى دبى التى من المقرر أن تصل إليها غدا.

وتعرضت السفينة ناقلة السيارات التى تحمل اسم (إم فى هيليوس راي) للانفجار بين ليل الخميس وصباح الجمعة. وقال مسؤول دفاعى أمريكى أن الانفجار تسبب فى حدوث فتحات فى جانبى جسم السفينة.

وقال المتحدث باسم موانئ دبى العالمية "نحن على دراية بأن أضرارا لحقت بسفينة شحن قبالة ساحل عمان. من المقرر أن تصل إلى الأحواض الجافة (فى دبي) فى أول مارس حيث من الممكن إجراء تقييم".