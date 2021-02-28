العثور على قاعدة فخار وحجر جيري أثناء القبض على 7 ينقبون عن آثار في الفيوم

كتب محمود عبد الراضي ـ الفيوم رباب الجالي

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم البحث والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.

تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بالفيوم بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة طامية، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (7 أشخاص) لقيامهم بالتنقيب والحفر عن الآثار بمنزل أحدهم، وتبين وجود حفرة بعمق 15 م وضبط بحوزتهم أدوات الحفر ( موتور– سلك كهرباء – كوريك – غلق جلدى – بكرة حديد - هلتى) ، كما عثر على بعض الشواهد عبارة عن ( قاعدة من الفخار – أجزاء من الحجر الجيرى) يشتبه فى كونها أثرية ، بمواجهة المتهمين أقروا بإرتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار .

ونجحت الجهود في ضبط ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) لقيامة بالتنقيب والحفر عن الآثار بذات الناحية ، وتبين وجود حفرة مغمورة ، وضبط بحوزته أدوات الحفر ( موتور– سلك كهرباء – كوريك – خرطوم ) ، وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.