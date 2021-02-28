اليوم السابع
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الأحد، 28 فبراير 2021 11:27 م
خالد صلاح
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العثور على حالات مصابة بفيروس كورونا المتحور فى بريطانيا

الأحد، 28 فبراير 2021 10:27 م
العثور على حالات مصابة بفيروس كورونا المتحور فى بريطانيا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت هيئة الصحة العامة في إنجلترا اكتشاف 6 حالات من فيروس كورونا المتحور (السلالة التي تم اكتشافها في البرازيل بمدينة ماناوس)، فيما كشفت هيئة الصحة العامة في اسكتلندا اكتشاف 3 حالات، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يشعر فيه مديرو الصحة بالقلق من أن السلالة الجديدة قد تنتشر بسرعة أكبر وتستجيب بشكل أقل للقاحات الموجودة.
وذكرت هيئة الرعاية الصحية أن الحالتين الأولتين من السلالة تعودان لأسرة واحدة في جنوب جلوسترشير كان لها تاريخ سفر إلى البرازيل، ولكن الحالة الثالثة غير مرتبطة بذلك، كما أن مكان وجود هذا الشخص غير معروف، حيث لم يكمل هذا الشخص بطاقة تسجيل الاختبار الخاصة به، لذا فإن تفاصيل المتابعة غير متوفرة.
ويطلب المسؤولون من أي شخص أجرى الاختبار في 12 أو 13 فبراير الجاري ولم يحصل على نتيجة أو لديه بطاقة تسجيل اختبار غير مكتملة أن يتقدم على الفور لاستكمال بطاقة التسجيل.
وقالت الدكتورة سوزان هوبكنز مديرة الاستجابة الإستراتيجية في هيئة الرعاية الصحية: "لقد حددنا هذه الحالات بفضل قدرات التسلسل المتقدمة في المملكة المتحدة؛ مما يعني أننا نجد المزيد من المتغيرات والطفرات أكثر من العديد من البلدان الأخرى، وبالتالي يمكننا اتخاذ الإجراءات بسرعة".
وأضافت: "الشيء المهم الذي يجب تذكره هو أن كوفيد-19، بغض النظر عن نوعه، ينتشر بنفس الطريقة، وهذا يعني أن إجراءات منع انتشاره لا تتغير".


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