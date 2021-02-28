وأضاف البيان أنه تم تكليف توفيق محمود كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية..فيما أُسندت إدارة وزارة العدل لوزير الدولة للشؤون القانونية أحمد نورى محمد الزيادات.
 