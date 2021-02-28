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الصحة: 38 مليون جرعة لتطعيم 16.7 مليون طفل ضد شلل الأطفال على مرحلتين

الأحد، 28 فبراير 2021 09:41 م
الصحة: 38 مليون جرعة لتطعيم 16.7 مليون طفل ضد شلل الأطفال على مرحلتين الدكتور علاء عيد
إبراهيم سعيد

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قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إنه يتم تقديم 3 جرعات ضد مرض شلل الأطفال فى أعمار مختلفة، وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد،: "وزارة الصحة تنفذ حملات سنوية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، مردفا: "نهدف إلى رفع المناعة لدى الأطفال المصريين والوافدين".
 
وأشار رئيس قطاع الطب الوقائي إلى أنه يتم تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال حتي في حالة حصولهم علي طعوم أخري، مضيفا: "هذه الحملات في غاية الأهمية ولدينا كمية كافية من التطعيمات".
 
وأكد الدكتور علاء عيد، أن هناك 38 مليون جرعة تطعيم ضد شلل الإطفال تتم على مرحلتين لتطعيم 16.7 مليون طفل.
 
 

الدكتور علاء عيد

قطاع الطب الوقائي

مرض شلل الأطفال

علي مسئوليتي

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