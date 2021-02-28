الشرطة تطارد سائق توك توك صدم سيدة وخطف حقيبتها بمصر القديمة

كتب عبد الرحمن سيد

استجاب رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، لإستغاثة مواطنة وتم ضبط أحد الأشخاص قام بسرقة حقيبتها بأسلوب الخطف بمنطقة مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة من (إحدى السيدات).

وأمكن ضبط أحد الأشخاص (عاطل ، مقيم بدائرة القسم ، له معلومات جنائية) حال إستقلاله مركبة (توك توك) عقب قيامه بسرقة حقيبة يد بداخلها (مبلغ مالى وبعض المتعلقات الشخصية) من السيدة المشار إليها بإسلوب "الخطف" بإستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزته.

وبسؤالها قررت بأنها حال سيرها وبصحبتها صديقتها ، فوجئت بقيام (المتهم) بخطف حقيبة يدها وحال محاولتها الإمساك بها سقطت أرضاً مما أدى إلى حدوث إصابتها بكدمات وسحجات المشار إليها ، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.