الشرطة تداهم 6 مصانع وتضبط أطنانا من المخلفات

كتب محمود عبد الراضي

داهمت الشرطة 6 مصانع وضبطت أطنانا من المخلفات، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المتعلقة بمستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى المغشوشة والمقلدة، والعمل على تشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عدد من الأشخاص بإقامة مصانع عشوائية وشركات ومخازن بنطاق محافظتى (الإسماعيلية/ القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملات مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ، ومشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومديرتى أمن (الإسماعيلية - القليوبية)، أسفرت عن ضبط (2مصنع – 3 مخازن – 3 شركات) بإجمالى مضبوطات بلغت (27 طن مواد خام لمخلفات مزارع "دواجن نافقة – ريش دواجن – سبله"- 19 طن منتج نهائى لبروتين حيوانى مغشوش – 17,9 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر -16,2 طن مواد غذائية عبارة عن "مكرونة - ملح – لانشون – دقيق- نشا" مجهولة المصدر ، ومنتهية الصلاحية -42721 كرتونة منتج نهائى لمقرمشات أطفال مجهولة المصدر - 4985 كرتونة منتج نهائى لمطهرات ومنظفات منزلية مجهولة المصدر -700 كرتونة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر).. بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

ونجحت الجهود في ضبط (4 مصانع - مخزن) بإجمالى مضبوطات بلغت (14,7 طن مواد خام مخلفات قطنية ومنتج نهائى لقطن خام بدون بيانات معد للتداول - 13,5 طن مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائى لمواد غذائية مغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معدة للتداول – 4,7 طن منتج نهائى لزيوت وشحوم محركات سيارات بدون فواتير- 29500 عبوة أغذية ومقرمشات مغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معدة للتداول).. بنطاق مديرية أمن القليوبية.