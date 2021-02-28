اليوم السابع
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الأحد، 28 فبراير 2021 06:53 م
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السيطرة على حريق سيارة ملاكى دون خسائر بشرية في العاشر من رمضان

الأحد، 28 فبراير 2021 06:24 م
السيطرة على حريق سيارة ملاكى دون خسائر بشرية في العاشر من رمضان السيطرة على حريق السيارة
الشرقية – فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان في الشرقية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي بالقُرب من المجاورة 42، بدائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان.

 

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ باشتعال سيارة ملاكي بالقُرب من المجاورة 42 بدائرة قسم ثان العاشر.

 

جرى الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارٍ تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الشرقيه

حريق سياره ملاكى

العاشر من رمضان

الحمايه المدنيه

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