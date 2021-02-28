السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بسرقة المواطنين بالإكراه فى البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال، بمعاقبة متهم بسرقة المواطنين بالإكراه فى البساتين، بالسجن المشدد 7 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «ع. إ»، 35 سنة، بسرقة وآخرين مجهولين المنقولات والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه "م.ا"وكان ذلك بالطريق العام، وفي إحدى وسائل النقل البرية وبطريق الإكراه الواقع عليه، إذ اقتحموا عليه سيارته التي كان يستقلها زاعمين أنهم من مأموري الضبط القضائي واقتادوه عنوة لمركبتهم «سيارة أجرة» فما أن وقع في مصيدتهم حتى فتشوه منتزعين أمتهته معتدين عليه ضربا مشهرين في وجهه أدوات بطشهم «أسلحة نارية» فتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.