اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 11:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس يصدق على قانون للبحث عن الغاز فى منطقة شمال سيدى برانى البحرية

الأحد، 28 فبراير 2021 10:05 ص
الرئيس يصدق على قانون للبحث عن الغاز فى منطقة شمال سيدى برانى البحرية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 159 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز إى.إل تى دى. وشركة ثروة للبترول أس.إيه.إى. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال سيدى برانى البحرية بالبحر المتوسط.
 
 
 

السيسي

الجريدة الرسمية

البترول

الغاز

سيدي براني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة