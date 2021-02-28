الرئيس يصدق على قانون للبحث عن الغاز فى منطقة شمال سيدى برانى البحرية

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 159 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز إى.إل تى دى. وشركة ثروة للبترول أس.إيه.إى. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال سيدى برانى البحرية بالبحر المتوسط.
الرئيس يصدق على قانون للبحث عن الغاز فى منطقة شمال سيدى برانى البحريةالأحد، 28 فبراير 2021 10:05 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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