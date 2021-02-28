الرئيس العراقى يؤكد ضرورة حماية حق التظاهر السلمى وحفظ الأمن

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن هناك ضرورة لحماية حق التظاهر السلمي وحفظ الأمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وتأتى تصريحات الرئيس العراقى في وقت تشتعل في المظاهرات والمواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في محافظة ذي قار العراقية.

ولا تزال الأوضاع فى العراق على صفيح ساخن، خاصة بعد تزايد أعداد المصابين من جانب المتظاهرين وقوات الأمن فى محافظة ذى قار العراقية، وهو ما دفع محافظ ذى قار لتقديم استقالته.

ويعقد محافظ ذى قار الجديد عبد الغنى الأسدى اجتماعا أمنيا طارئا بالقادة الأمنيين فى مقر قيادة عمليات سومر بذى قار، لبحث التطورات الأمنية، فيما وقع 16 جريحا من المحتجين وقوات الأمن فى تظاهرات ذى قار العراقية أمس السبت.