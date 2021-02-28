الرئيس الجزائرى يوجه بمواصلة الاتصالات مع روسيا لإنجاح تصنيع لقاح سبوتنيك V

كتب أحمد عرفة

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حكومة الجزائر بضرورة مواصلة الاتصالات مع روسيا، لإنجاح مشروع تصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا محليا، في أقرب وقت ممكن.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال كمال منصوري مدير الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية في الجزائر، إن الجزائر ستبدأ إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في غضون أسابيع قليلة، والمحادثات مع الروس بشأنه متقدمة جدا.

وأعلن وزير الصناعات الصيدلانية لطفي بن باحمد، عن تحقيق تقدم في ملف إنتاج لقاح "سبوتنيك V"، لافتا إلى أن روسيا أبدت استعدادها لمرافقة الجزائر في مجال تصنيع لقاح "سبوتنيك V" في الجزائر وبكميات معتبرة، مضيفا أن الجزائر لديها كل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية لإنتاج اللقاح من خلال عدة شركات.