اليوم السابع
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خالد صلاح
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الداخلية التونسية تعلن إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية

الأحد، 28 فبراير 2021 02:27 م
الداخلية التونسية تعلن إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية الشرطة التونسية ـ صورة أرشيفية
تونس (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، أن وحدات الحرس الوطني ببحري الوسط، وبحري الساحل، وبحري الشمال تمكنت من إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية عبر السواحل التونسية. 

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أنه تم ضبط 134 شخصا حاولوا اجتياز الحدود خلسة، من بينهم 107 أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

وكانت وزارة الداخلية التونسية، كشفت السبت، أن وحدات الحرس الوطني بولايات سوسة، نابل، تونس، جربة، صفاقس والمهدية تمكنت من إحباط 7 عمليات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا، وأضافت وزارة الداخلية التونسية - في بيان علي الصفحة الرسمية - أنه تم إلقاء القبض على 87 مجتازا للحدود، من بينهم 45 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة، و8 أشخاص مطلوب القبض عليهم من قبل وحدات أمنية وهياكل قضائية.

وأشار البيان إلى أنه تم حجز مراكب بحرية، ومبالغ مالية من العملة الأجنبية. وقامت النيابة العمومية في تونس باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

 


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